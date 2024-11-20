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Стало известно, будет ли суббота, 28 декабря, сокращенным рабочим днем

Понедельник начинается в субботу: из-за перестановок выходных в декабре 2024 года жителей республики ждет еще одна шестидневная рабочая неделя.

Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем, зато новогодние каникулы будут непрерывными с воскресенья, 29 декабря.

Как сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, 28 декабря рабочий день не будет сокращенным, так как перенесен с понедельника, 30 декабря.

При этом парламентарий призвал всех работодателей отнестись с пониманием и дать сотрудникам возможность больше отдохнуть.

Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по восьмое января включительно, период составит 11 дней.

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