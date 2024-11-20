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В Башкортостане расширят участки федеральных трасс

Делегация от Башкортостана принимает участие в «Транспортной неделе». Это главное деловое событие транспортной отрасли в России, проходящее в Москве.

Вчера, 19 ноября, обсуждали вопросы развития дорог и транспортной системы в республике. Об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

По словам главы региона, в ходе обсуждения договорились, что продолжится работа по расширению федеральных трасс, проходящих по территории Башкортостана.

«Уже есть понимание, что постепенно мы доведем до четырех полос все участки М-5 и М-7 в нашем регионе. В следующем году начинаем основной объем работ на трассе Р-240 – от Стерлитамака до Зиргана», – написал Радий Хабиров.

Также запланировали увеличение дорожного фонда. Эти деньги пойдут на содержание и развитие региональной дорожной сети, в том числе на программу «фонящих дорог».

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