В мэрии рассказали, как продвигается ремонт Шакшинского моста

Глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов опубликовал фото с места проведения работ.

«Работы по ремонту Шакшинского моста я держу на личном контроле. Сегодня встретился с представителем подрядной организации АО "Башкиравтодор".

Работа не прекращается: завершили фрезерование подъездных путей к путепроводу, идут монтажные и сварочные работы на мосту, сегодня запланирована укладка асфальто-бетонной смеси на подъездных путях. Все идет согласно графику, материалы и техника на месте», – написал глава района.