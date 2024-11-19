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В мэрии рассказали, как продвигается ремонт Шакшинского моста

Шакшинский мост – одна из важнейших транспортных артерий города – долгое время нуждался в капитальном ремонте. Как ожидается, после завершения работ он прослужит еще 50 лет.

Глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов опубликовал фото с места проведения работ.

«Работы по ремонту Шакшинского моста я держу на личном контроле. Сегодня встретился с представителем подрядной организации АО "Башкиравтодор".

Работа не прекращается: завершили фрезерование подъездных путей к путепроводу, идут монтажные и сварочные работы на мосту, сегодня запланирована укладка асфальто-бетонной смеси на подъездных путях. Все идет согласно графику, материалы и техника на месте», – написал глава района.

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