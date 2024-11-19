Новый участок «Уфимского Ожерелья» назвали «Висячий камень»

Это участок между станцией «Воронки» и СОК «Биатлон», то есть между Горсоветом и ГДК.

Его назвали «Висячий камень» – в честь местной природной достопримечательности.

Пока что только заложили основу: уложили асфальт на дорожках, смонтировали современное освещение. В ближайшее время установят оборудование на детской и спортивной площадках и далее постепенно будут дополнять тропу для комфорта и удобства жителей.

«Тихое единение с природой буквально в километре от шумного проспекта Октября. Получилось очень гармонично. Уверен, что место будет востребованным. Приходите с семьями, гуляйте в лесу, занимайтесь спортом! А мы будем создавать для этого все необходимые условия», – подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев эти фото в соцсетях.