Башкортостан потратил 7,6 млрд рублей на благоустройство дворов

Всего за это время программа «Башкирские дворики» охватила 2442 многоквартирных дома, в которых живут почти 880 тыс. человек. Из республиканского бюджета за шесть лет потратили 7,6 млрд рублей.

В том числе в 2024 году потратили 1 млрд рублей, из бюджета Башкортостана, 73,6 млн рублей вложили муниципалитеты, 12,2 млн рублей – сами жители (софинансирование со стороны собственников в размере не менее 1% от стоимости проекта – обязательное условие для участия в программе).

«Когда мы только начинали реализацию программы, нашей целью было зайти в каждый двор республики. Эту задачу мы не снимаем и работу продолжаем. На 2025-й запланировали благоустроить еще 98 дворовых территорий в 40 муниципалитетах», – написал Радий Хабиров.