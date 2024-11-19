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ДТП со смертельным исходом на проспекте Октября в Уфе

Дорожно-транспортное происшествие  произошло сегодня, 19 ноября, около полуночи.

Об этом сообщает в соцсетях начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по проспекту Октября, не справился с рулевым управлением и столкнулся с попутным Renault Logan, после чего влетел в столб.

В результате столкновения 22-летняя пассажирка «Калины» скончалась на месте, водитель с различными травмами госпитализирован.

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