ДТП со смертельным исходом на проспекте Октября в Уфе

Об этом сообщает в соцсетях начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по проспекту Октября, не справился с рулевым управлением и столкнулся с попутным Renault Logan, после чего влетел в столб.

В результате столкновения 22-летняя пассажирка «Калины» скончалась на месте, водитель с различными травмами госпитализирован.