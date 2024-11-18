«Контрольное управление бьет тревогу»: Радий Хабиров прокомментировал процесс модернизации уфимских больниц

«Мне контрольное управление передало мне справку по тому, как идет региональная программа модернизации медучреждений Уфы – и там есть ряд вопросов.

Смотрите, мы в сложнейших условиях эти деньги нашли и передали, вроде вовремя все процедуры провели. Не срывайте сроки. Контрольное управление бьет тревогу, я буду разбираться в этом», – сказал глава региона, , обращаясь к замминистра здравоохранения Башкортостана Роберту Иштукову.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения в Уфе стартовала в 2024 году и рассчитана на семь лет. Всего в планах – модернизация 118 объектов, стоимость программы оценивается в восемь млрд рублей.

В этом году приводят в порядок пять зданий учреждений здравоохранения, задача – каждый год увеличивать количество объектов.