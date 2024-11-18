Стало известно, когда построят первый в Башкортостане крематорий

Как сообщили в администрации Уфы, первый в Башкортостане крематорий могут построить до конца 2026 года – в случае внесения проекта в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2025 год. Сейчас эта работа ведется.

Ранее говорилось, что комплекс расположится вдоль улицы Парижской Коммуны, между бывшим поселком Новоалександровка (Орджоникидзевский район) и территорией завода «Башнефть-Новоил».

Проект включает парковочные места, зону ожидания, остановки общественного транспорта и другие элементы благоустройства. Рядом с крематорием расположатся кладбище и мемориальный комплекс.