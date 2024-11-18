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В Башкортостане компанию оштрафовали на 15 млн рублей

Природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о недрах.

Проверяли работу компании ООО «Трансгидромеханизация» вблизи Вотикеевского месторождения в Уфимском районе.

В ходе проверки выяснилось, что она добыла более 28 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси за пределами зарегистрированного участка. Ущерб недрам оценили более чем в 15 млн рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с компании суммы причиненного ущерба, и суд согласился с прокурором.

Так как ранее юридическое лицо уже привлекалось за подобное нарушение, на этот раз возбуждено уголовное дело.

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