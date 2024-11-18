Прокуратура проводит проверку после инцидента в уфимской школе

Сегодня, 18 ноября, в пожарную службу Уфы поступило сообщение о пожаре в Центре образования №35 (Гафури, 7).
Фото: прокуротура Башкортостана
Как рассказали в МЧС, между первым и вторым этажами школы произошло оплавление электрических проводов без последующего горения.
Пострадавших нет, 1310 детей и 70 сотрудников школы были вовремя эвакуированы из здания.
Пресс-служба региональной прокуратуры тем временем сообщает о том, что по этому инциденту организована проверка, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Уфы Эльдар Еникеев.
«Прокуратура даст оценку соблюдения пожарной безопасности и обеспечения безопасного пребывания учащихся в образовательном учреждении. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – рассказал в прокуратуре.
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