В Башкортостане увеличатся суммы многих штрафов

Об этом сообщает издание «Ведомости», ознакомившееся с проектом поправок и сопроводительными документами, которые предлагается рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.

В частности, штраф за непристегнутый ремень безопасности повысят с 1000 до 1500 рублей;

за пьяную езду будут взыскивать 45 000 рублей вместо прежних 30 000;

за нарушение скоростного режима будут штрафовать на 750-7500 рублей (сейчас – 500-5000 рублей);

за причинение легкого и среднего вреда здоровью – на 3700-7500 и 15 000-30 000 рублей соответственно (сейчас – 2500-5000 и 10 000-20 000 рублей соответственно).

Кроме того, предлагают изменить условия оплаты штрафов: нарушители смогут уплачивать 75% штрафа в течение месяца (сейчас есть возможность оплатить половину взыскания в срок до 20 дней).