В Уфе за выходные произошло 56 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 56 ДТП, в трех из них пострадали три человека.

Пресечено 620 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам.

Кроме того, оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей.

Задержали 13 водителей в состоянии опьянения, а также шестерых севших за руль без прав.