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Солнце возвращается: погода в Уфе 18-22 ноября

Похоже, ко второй половине ноября погода решила, что хватит с нее капризничать и можно уже немного порадовать уфимцев. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфу солнца на этой рабочей неделе не будет только в понедельник и среду, осадков обещают немного.

Понедельник, 18 ноября: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – 0°, без осадков.

Вторник, 19 ноября: до +2°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -1°, небольшой дождь со снегом.

Среда, 20 ноября: до +1°, облачно, временами небольшой дождь со снегом, в ночь на четверг – -2°, без осадков.

Четверг, 21 ноября: до 0°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – -2°, без осадков.

Пятница, 22 ноября: до +1°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – -1°, без осадков.

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