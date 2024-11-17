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В Башкортостане запустят новое производство за 1,5 млрд рублей

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении инвестору земельного участка в аренду без проведения торгов.

Речь идет о строительстве завода, который будет выпускать материалы для дорожной отрасли.

Инвестор – компания «Дорожное эксплуатационное предприятие №103» – планирует вложить в это производство порядка 1,5 млрд рублей.

Завод расположится в Иглинском районе, сроки реализации проекта не уточняются. Специалисты Корпорации развития предварительно провели анализ земельного участка на соответствие планируемому использованию, а также проработали возможность подключения объектов к инженерным сетям с ресурсоснабжающими организациями.

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