В Уфе установили первую живую новогоднюю елку

Первую новогоднюю красавицу установили на территории перед входом в парк «Волна».

Это живая ель высотой около 20 м, диаметр ствола – 40 см.

«Новогодняя ель с уфимской пропиской – пушистая красавица выросла на территории частного домовладения по улице Серафимовича», – подписал глава администрации Ленинского района Олег Котов это фото.

В Уфе традиционно, кроме районных новогодних елок, будут обустроены две столичные новогодние площадки – прилегающая территория у конгресс-холла «Торатау» и площадь им. В.И. Ленина (остановка «Горсовет»).

На обеих площадках установят пиксельные елки высотой 32 м и 30 м соответственно. Вокруг разместят светодиодные фигуры, горки и обустроят ледовые фигуры. Сборка начнется на следующей неделе.