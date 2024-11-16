18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе на месяц ограничат движение транспорта на проспекте Салавата Юлаева

Администрация Уфы и Минтранс Башкортостана предупреждают о введении ограничения движения транспорта и просят жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

Схема: администрация Уфы

С 0.00 понедельника, 18 ноября 2024 года, по 23.59 14 января 2025 года закроют для проезда часть транспортной развязки проспекта Салавата Юлаева.

Речь идет о 200-метровом участке крайней правой полосы перед съездом №10 в створе улицы имени города Галле.

Ограничение вводится на период работ по реконструкции улицы имени города Галле.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: