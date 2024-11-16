В Уфе на месяц ограничат движение транспорта на проспекте Салавата Юлаева

С 0.00 понедельника, 18 ноября 2024 года, по 23.59 14 января 2025 года закроют для проезда часть транспортной развязки проспекта Салавата Юлаева.

Речь идет о 200-метровом участке крайней правой полосы перед съездом №10 в створе улицы имени города Галле.

Ограничение вводится на период работ по реконструкции улицы имени города Галле.