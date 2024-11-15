В Уфе из-за отправки гуманитарной колонны перекроют одну из улиц

Проезд по улице Мусы Гареева перекроют на период с 22.00 сегодняшнего дня, 15 ноября, до 20.00 16 ноября.

В это время там пройдет подготовка и сама церемония отправки 137-й гуманитарной колонны.

136-й гуманитарный конвой из Уфы в зону СВО отправляли в конце октября. В нем были 22 автомобиля, мотоциклы, запчасти, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, огнетушители, рюкзаки, одежда, средства личной гигиены, питьевая вода, продукты питания, посылки от родственников.

Также передали очередную партию беспилотников республиканского производства и средства РЭБ.