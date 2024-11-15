Октябрь 2024 года: в Уфе подешевела аренда «однушек»

Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 крупнейших городах России, чтобы определить динамику цен на аренду жилья по итогам октября 2024 года.
Однокомнатные квартиры в среднем в октябре подорожали на 2,2%, аренда обойдется теперь в 26 481 рубль в месяц.
«Двушки» в среднем прибавили в цене 2% и теперь сдаются за 33 110 рублей в месяц.
Месяц проживания в трехкомнатной квартире сейчас обойдется в среднем в 40 802 рубля, что на 4,2% дороже, чем было в начале осени.
В Уфе аренда небольших квартир неожиданно подешевела, зато темп роста цен на «двушки» выше, чем в среднем по стране:
Однокомнатные – 24 486 рублей в месяц (-1,4% за месяц);
Двухкомнатные – 31 862 рубля в месяц (+3,3%);
Трехкомнатные – 39 007 рублей в месяц (+3,8%).
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