Октябрь 2024 года: в Уфе подешевела аренда «однушек»

Однокомнатные квартиры в среднем в октябре подорожали на 2,2%, аренда обойдется теперь в 26 481 рубль в месяц.

«Двушки» в среднем прибавили в цене 2% и теперь сдаются за 33 110 рублей в месяц.

Месяц проживания в трехкомнатной квартире сейчас обойдется в среднем в 40 802 рубля, что на 4,2% дороже, чем было в начале осени.

В Уфе аренда небольших квартир неожиданно подешевела, зато темп роста цен на «двушки» выше, чем в среднем по стране:

Однокомнатные – 24 486 рублей в месяц (-1,4% за месяц);

Двухкомнатные – 31 862 рубля в месяц (+3,3%);

Трехкомнатные – 39 007 рублей в месяц (+3,8%).