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УФАС Башкортостана нашло нарушения при заключении госконтрактов на 77,4 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан признало БГПУ, АО «ПУИС "УС-3 ФСИН России"» и еще семь организаций виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

БГПУ им. М. Акмуллы с 2021 по 2022 годы заключил 14 контрактов на проведение капитального ремонта учебных корпусов и общежитий с единственным подрядчиком – АО «ПУИС "УС-3 ФСИН России"».

Общая сумма заключенных контрактов составила более 77,4 млн рублей.

Подрядчик передал исполнение своих контрактов в полном объеме субподрядным организациям по наименьшей стоимости, что противоречит закону: в случае заключения контракта с единственным подрядчиком обязательства должны быть исполнены им самостоятельно.

УФАС расценило такие действия как реализацию антиконкурентного соглашения, будут возбуждены административные дела.

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