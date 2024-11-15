УФАС Башкортостана нашло нарушения при заключении госконтрактов на 77,4 млн рублей

БГПУ им. М. Акмуллы с 2021 по 2022 годы заключил 14 контрактов на проведение капитального ремонта учебных корпусов и общежитий с единственным подрядчиком – АО «ПУИС "УС-3 ФСИН России"».

Общая сумма заключенных контрактов составила более 77,4 млн рублей.

Подрядчик передал исполнение своих контрактов в полном объеме субподрядным организациям по наименьшей стоимости, что противоречит закону: в случае заключения контракта с единственным подрядчиком обязательства должны быть исполнены им самостоятельно.

УФАС расценило такие действия как реализацию антиконкурентного соглашения, будут возбуждены административные дела.