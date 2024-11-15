В Уфе перепустят движение по улице Пугачева

С 17.00 сегодняшнего дня, 15 ноября, перепустят движение с существующего бокового проезда на две полосы основной проезжей части улицы Пугачева на участке от Монумента Дружбы до временной объездной дороги, как показано на верхней схеме.

С 20.00 16 ноября перепустят движение на две полосы основной проезжей части улицы Пугачева на участке от временной объездной дороги до ул. Бельская, как показано на схеме ниже.

«Решение о полном перепуске движения в выходной день принято в целях исключения заторов и аварийных ситуаций. Просим вас ознакомиться со схемами и учесть их для планирования движения на данном участке», – добавил Нурдавлятов.