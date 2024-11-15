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В Башкортостане резко подорожали овощи, дешевеет сливочное масло

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с пятого по 11 ноября 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: огурцы (20,82%), картофель (11,48%), капуста (4,54%), лук (4,45%), морковь (3,51%), помидоры (1,79%), свекла (1,61%).

Также поднялись цены на детские мясные консервы (1,9%), молоко (1,63%), мороженую рыбу (1,58%) и гречку (1,04%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели подсолнечное масло (1,57%), сосиски (1,34%), вермишель (1%) и сливочное масло (0,87%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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