В Уфе отремонтируют улицу времен Александра I

Трактовая – единственная улица в Уфе, где сохранилось булыжное покрытие. Она была замощена в 1824 году, когда город посетил император Александр I.
Фото опубликовал Ратмир Мавлиев
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что в скором времени улицу отремонтируют, однако свою особенность она сохранит.
«Сегодня "Булыжная мостовая улицы Трактовой" является объектом культурного наследия. Для нас она имеет большую историческую значимость. К сожалению, фрагментами требуется восстановление дороги.
На месте обсудили вопросы ремонта и сохранения объекта. В ближайшее время выделим финансирование и начнем проектирование. Процесс не быстрый, жителей прошу набраться терпения», – рассказал мэр.
Ранее эта улица, представляющая собой спуск к Нижегородке, попала в рейтинг самых красивых улиц России по версии Ильи Варламова*.
*признан Минюстом иноагентом
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