В Башкортостане изменится порядок субсидирования детсадов

Речь идет о субсидировании затрат частных детских садов. Сегодня на эти цели из республиканского бюджета ежегодно выделяют деньги местным бюджетам по заявкам муниципалитетов.

Поправками предлагают изменить порядок расчета субсидий так, чтобы суммы приблизились к затратам муниципальных детсадов.

«Это справедливо: качество дошкольного образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения», – заявил спикер парламента Константин Толкачев.

На сегодняшний день порядка 5,8 тыс. детей ходят в частные детсады. 59 юрлиц в регионе имеют соответствующую лицензию и вправе получать от государства субсидию, ее размер различается по муниципалитетам и в среднем по республике составляет порядка 100 тыс. рублей на одного ребенка в год.

Эти деньги частные детсады могут тратить на оплату труда, приобретение учебных пособий, игр и игрушек.