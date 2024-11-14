В Башкортостане изменится порядок субсидирования детсадов

Парламент Башкортостана планирует внести правки в закон о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Речь идет о субсидировании затрат частных детских садов. Сегодня на эти цели из республиканского бюджета ежегодно выделяют деньги местным бюджетам по заявкам муниципалитетов.
Поправками предлагают изменить порядок расчета субсидий так, чтобы суммы приблизились к затратам муниципальных детсадов.
«Это справедливо: качество дошкольного образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения», – заявил спикер парламента Константин Толкачев.
На сегодняшний день порядка 5,8 тыс. детей ходят в частные детсады. 59 юрлиц в регионе имеют соответствующую лицензию и вправе получать от государства субсидию, ее размер различается по муниципалитетам и в среднем по республике составляет порядка 100 тыс. рублей на одного ребенка в год.
Эти деньги частные детсады могут тратить на оплату труда, приобретение учебных пособий, игр и игрушек.
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