Стало известно, когда турецкий бренд Özfatihler запустит производство в Уфе

Сегодня, 14 ноября, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что производственную линию на заводе запустят до конца года.

«Краны этого производителя очень востребованы у наших предприятий. Знаю, что турецкий инвестор останавливаться на этом не планирует. Следующим шагом должно стать строительство уже полноценного завода под Уфой.

Рад, что бизнес из других стран рассматривает Башкортостан как площадку для размещения своего производства. Турция занимает второе место во внешнеторговом обороте Башкортостана. Нас связывают хорошие партнерские отношения, будем их укреплять», – написал глава региона.