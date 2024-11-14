18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Массовые проверки водителей проходят под Уфой

Сегодня, 14 ноября, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.

Массовые проверки водителей проходят в Чишминском районе на 1441 км автодороги М-5 «Урал».

Вместе с сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов и Гостехнадзора.

«Напоминаем, что тактика "сплошных" проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», – написал Севастьянов только что, опубликовав несколько фото с места.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: