Массовые проверки водителей проходят под Уфой

Массовые проверки водителей проходят в Чишминском районе на 1441 км автодороги М-5 «Урал».

Вместе с сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов и Гостехнадзора.

«Напоминаем, что тактика "сплошных" проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», – написал Севастьянов только что, опубликовав несколько фото с места.