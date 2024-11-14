Массовые проверки водителей проходят под Уфой

Сегодня, 14 ноября, начальник управления ГИБДД республики Башкортостан Владимир Севастьянов в соцсетях предупредил о проведении профилактических мероприятий.
Массовые проверки водителей проходят в Чишминском районе на 1441 км автодороги М-5 «Урал».
Вместе с сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов и Гостехнадзора.
«Напоминаем, что тактика "сплошных" проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», – написал Севастьянов только что, опубликовав несколько фото с места.
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