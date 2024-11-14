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Уфа потратит 4,4 млрд рублей на развитие общественного транспорта

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания Уфы».

Фото: Андрей Раздорских

Фото: Андрей Раздорских

Новая муниципальная программа стартует первого января 2025 года и продлится до 2030 года.

Она включает три подпрограммы: организацию транспортного обслуживания, развитие городского наземного электротранспорта и организацию перемещения и хранения транспорта.

Всего на эти цели планируют потратить 4,4 млрд рублей, в том числе 718,9 млн рублей – в 2025 году. Большая часть денег поступит из городского бюджета.

В рамках программы будут приниматься меры по повышению комфортности перевозок, организуют централизованное управление движением транспорта, изменят маршрутную сеть, закупят троллейбусы и установят новые остановочные павильоны.

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