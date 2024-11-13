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На лучшей вакансии ноября в Уфе предлагают от 160 тыс. рублей в месяц

Сервис SuperJob проанализировал 112 тыс. вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения по состоянию на начало ноября 2024 года.

Топ вакансий ноября в Уфе выглядит следующим образом:

1. Водитель автобетоносмесителя в «Аврора-Логистик» (производство железобетонных изделий). Предлагаемая зарплата – от 160 тыс. рублей в месяц.

2. Машинист тепловоза в РЖД. Предлагаемая зарплата – 140-175 тыс. рублей в месяц.

3. Руководитель группы активных продаж в МТС. Предлагаемая зарплата – от 129 тыс. рублей в месяц.

4. Менеджер по продажам автозапчастей в «Шинсервис» (оптово-розничная продажа шин и дисков). Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

5. Инженер-геолог в ООО «ЭПЦ Трубопроводсервис» (разработка проектной документации и проведение экспертизы промышленных объектов). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 350 тыс. рублей в месяц (главный врач); в Казани – от 150 тыс. рублей в месяц (начальник производства); в Москве – от 600 тыс. рублей в месяц (гинеколог-репродуктолог).

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