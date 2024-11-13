В Уфе водителям выписали штрафов почти на 20 млн рублей за неправильную парковку

В сообщении мэрии говорится о том, что за последние сутки в городе было зафиксировано 14 подобных случаев, с начала ноября – 157.

Парковка около контейнерных площадок мешает уборке мусора, так как спецтранспорт не может подъехать достаточно близко.

С начала года за такие нарушения в Уфе было составлено 13 727 административных материалов. Общая сумма штрафов составила 19,7 млн рублей.

Для гражданских лиц сумма штрафа составляет 1-2 тыс. рублей при первом инциденте и 3-4 тыс. рублей при повторном.