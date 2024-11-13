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В Уфе водителям выписали штрафов почти на 20 млн рублей за неправильную парковку

В Администрации Уфы посетовали на то, что водители массово нарушают правила, паркуясь около контейнерных площадок.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

В сообщении мэрии говорится о том, что за последние сутки в городе было зафиксировано 14 подобных случаев, с начала ноября – 157.

Парковка около контейнерных площадок мешает уборке мусора, так как спецтранспорт не может подъехать достаточно близко.

С начала года за такие нарушения в Уфе было составлено 13 727 административных материалов. Общая сумма штрафов составила 19,7 млн рублей. 

Для гражданских лиц сумма штрафа составляет 1-2 тыс. рублей при первом инциденте и 3-4 тыс. рублей при повторном.

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