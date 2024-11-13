В Башкортостане молодым семьям придется отдавать больше половины дохода, чтобы потянуть рыночную ипотеку

Верхние строчки в рейтинге традиционно заняли северные регионы: несмотря на большую среднюю сумму выплаты по ипотеке, благодаря высоким зарплатам там она составляет около трети от среднего дохода двух членов семьи.

Чукотский АО – 28,8%;

Ненецкий АО – 30,7%;

ЯНАО – 32,1%;

Магаданская область – 35,3%;

ХМАО – 37,5%.

Башкортостан в рейтинге отстал на одну строчку от Москвы и занимает 27 позицию: средний размер кредита в регионе составляет три млн рублей, средний размер ипотечного платежа – 62,6 тыс. рублей, это 56,9% от среднего дохода двух человек.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге (29 место) паре придется отдавать 57,9% от дохода, в Татарстане (39 место) – 61,8%, в Челябинской области (13 место) – 46,7%.