В Башкортостане молодым семьям придется отдавать больше половины дохода, чтобы потянуть рыночную ипотеку

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по доступности ипотеки в 2024 году. В нем учитывается соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих человек.
Верхние строчки в рейтинге традиционно заняли северные регионы: несмотря на большую среднюю сумму выплаты по ипотеке, благодаря высоким зарплатам там она составляет около трети от среднего дохода двух членов семьи.
Чукотский АО – 28,8%;
Ненецкий АО – 30,7%;
ЯНАО – 32,1%;
Магаданская область – 35,3%;
ХМАО – 37,5%.
Башкортостан в рейтинге отстал на одну строчку от Москвы и занимает 27 позицию: средний размер кредита в регионе составляет три млн рублей, средний размер ипотечного платежа – 62,6 тыс. рублей, это 56,9% от среднего дохода двух человек.
Для сравнения, в Санкт-Петербурге (29 место) паре придется отдавать 57,9% от дохода, в Татарстане (39 место) – 61,8%, в Челябинской области (13 место) – 46,7%.
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