Роспотребнадзор помог жителю Башкортостана выиграть суд против «Яндекса»

В декабре 2022 года на маркетплейсе «Яндекс Маркет» мужчина купил видеокарту стоимостью 40 019 рублей.

В июле 2023 года в товаре обнаружен недостаток (очень сильно нагревалась), он направил заявления к юридическим лицам о возврате денег за некачественную видеокарту и возмещении разницы в стоимости на момент покупки товара и его возврата, так как цена на эту видеокарту подскочила.

ООО «Яндекс» удовлетворило требования частично, вернув 40 019 рублей.

Тогда расстроенный покпатель обратился в Управление. Роспотребнадзор подал иск в суд, судом назначена судебная экспертиза, которая установила, что рыночная стоимость товара составляет 56 427 рублей.

В итоге, как сообщает пресс-служба Управления, мировым судьей было вынесено решение в пользу потребителя о взыскании 16 408 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей. Кроме того, ООО «Яндекс» было оштрафовано на 10 704 рубля.