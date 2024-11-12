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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл в Курскую область

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отправился в Курскую область с очередным гуманитарным конвоем.

Об этом сам мэр сегодня, 12 ноября, сообщил в соцсетях.

«Работаем в Курской области. Встретились с нашим товарищем с позывным Ральф и другими ребятами, которые сегодня на передовой, на защите родины.

Вручили заслуженные награды бойцам – медали генерала Шаймуратова, юбилейные медали «450-летие основания города Уфы».

Передали FPV-дроны, необходимые теплые вещи. Мы гордимся нашими героями и продолжим их поддерживать. Ждем с победой!», – подписал Мавлиев эти фото.

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