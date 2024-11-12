Представители 34 стран приедут в Уфу

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в Уфе пятого декабря 2024 года в рамках Международной недели бизнеса – 2024.

Площадкой для проведения международного мероприятия станет Дворец борьбы, которых был построен к 450-летию города.

На сегодняшний день о своем присутствии на ЯМЭФ в очном формате уже заявили участники из 34 стран Азии, Африки, Европы и Северной Америки. Это депутаты парламентов, представители органов исполнительной власти и политических партий, общественные деятели, ученые и журналисты.

Кроме того, планируется обеспечить участие более 90 стран в онлайн-формате, включая представителей стран Латинской Америки и Карибского Бассейна.

ЯМЭФ проводится с 2015 года в Крыму, однако в этом году приняли решение провести его в Уфе. Мероприятие входит в четверку крупнейших экономических форумов России.