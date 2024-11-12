В Башкортостане продолжают расти цены на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: лек (10,07%), огурцы (9,28%), капуста (5,61%), свекла (5,61%), помидоры (2,21%).

Также поднялись цены на сметану (2,1%), вареную колбасу (2,08%), подсолнечное масло (1,97%), яблоки (1,71%), сливочное масло и молоко (по 1,44%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели черный чай (1,99%), рис (1,42%), сахар (1,23%) и детские овощные консервы (1,21%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.