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Главная елка в Башкортостане состоится 25 декабря

Новый год не за горами, и республика уже начинает готовиться к периоду проведения праздничных мероприятий.

Эти планы сегодня, 11 ноября, обсудили на совещании в правительстве Башкортостана.

Первый заместитель министра образования и науки республики Альберт Яримов сообщил о том, что республиканская новогодняя елка для школьников пройдет в Уфе 25 декабря.

На нее пригласят детей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, детей из многодетных малоимущих семей, детей с ОВЗ, отличников учебы, победителей олимпиад и спортсменов.

Главное представление пройдет в ГКЗ «Башкортостан».

Всего на период с 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года в Башкортостане запланировано проведение 28 тыс. мероприятий для 1,93 млн человек.

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