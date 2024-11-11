В Деме десятки домов останутся без горячей воды и отопления

Завтра, 12 ноября в Демском районе Уфы для устранения повреждения на участке трубопровода отключат воду и отопление во многих жилых домах и учреждениях.
Отопление:
Альшеевская – 11, 12/а, 14/а, 15, 20/а, 22/а, 32/а.
Аургазинская – 8.
Дагестанская – 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 23, 25, 27, 29, 31, 31/2, 31/3, 33, 33/1, 35, 37, 39.
Магистральная – 1, 2, 2/1, 2а, 4, 5, 6, 7/а, 9/а, 12, 12/2, 14, 17, 19, 20, 20/1, 21, 23, 25а, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27а, 29, 29а.
Мусы Джалиля – 64, 66, 68, 68/1, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 74/3, 127.
Ухтомского – 10, 12, 14, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21/1, 22, 22/1, 23, 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 28/1, 28а, 29, 30, 30/1, 30/2, 31, 33.
Генерала Кусимова – 11, 15, 15/1, 15/2, 17, 17А, 18, 19, 19/1, 20.
Мечтателей – 6, 8, 11, 13, 15, 17.
Мусоргского – 23, 25.
Островского – 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18/1, 18/2.
Исследовательская – 26.
Горячая вода:
Альшеевская – 14а.
Дагестанская – 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2, 23, 25, 27, 29, 31, 31/2, 33, 33/1, 35, 37, 39.
Магистральная – 1, 2, 2а, 2/1, 4, 5, 6, 9, 9а, 12, 12/2, 14, 20, 20/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3.
Мусы Джалиля – 64, 66, 68, 68/1, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 127.
Ухтомского – 10, 12, 14, 17, 17/1, 17/2, 18, 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 28/1 29, 30, 30/1, 30/2, 31, 33.
Генерала Кусимова – 11, 15, 15/1, 15/2, 17, 17А, 18, 19, 19/1, 20.
Мечтателей – 6, 8, 11, 13, 15, 17.
Мусоргского – 23.
Островского – 14, 16 16/1, 18, 18/1, 18/2.
Исследовательская – 26.
Комментарии (0)