Максим Забелин покидает должность руководителя администрации главы Башкортостана

Сегодня, 11 ноября, оперативное совещание в правительстве региона началось с крупных кадровых изменений.
Фото: соцсети Максима Забелина
Руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин покидает пост и с завтрашнего дня возглавит Минздрав Московской области.
Ранее Забелин возглавлял республиканский Минздрав и, по словам Хабирова, «принял решение вернуться в медицину».
Глава региона наградил Забелина орденом Салавата Юлаева за эффективный и добросовестный труд.
«Шесть лет, проведенные в Башкортостане, стали важной и насыщенной частью моей жизни. За это время я не только обзавелся новыми друзьями, но и приобрел бесценный опыт. Я искренне полюбил красоты башкирского края, его уникальную культуру и богатую историю», – прокомментировал Забелин уход с поста, поблагодарив коллег за работу.
Администрацию теперь возглавит Азат Бадранов, недавно вернувшийся с СВО. Он курировал вопросы внутренней политики, а также возглавлял комиссию по вопросам недропользования.
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