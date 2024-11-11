Максим Забелин покидает должность руководителя администрации главы Башкортостана

Руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин покидает пост и с завтрашнего дня возглавит Минздрав Московской области.

Ранее Забелин возглавлял республиканский Минздрав и, по словам Хабирова, «принял решение вернуться в медицину».

Глава региона наградил Забелина орденом Салавата Юлаева за эффективный и добросовестный труд.

«Шесть лет, проведенные в Башкортостане, стали важной и насыщенной частью моей жизни. За это время я не только обзавелся новыми друзьями, но и приобрел бесценный опыт. Я искренне полюбил красоты башкирского края, его уникальную культуру и богатую историю», – прокомментировал Забелин уход с поста, поблагодарив коллег за работу.

Администрацию теперь возглавит Азат Бадранов, недавно вернувшийся с СВО. Он курировал вопросы внутренней политики, а также возглавлял комиссию по вопросам недропользования.