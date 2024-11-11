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Максим Забелин покидает должность руководителя администрации главы Башкортостана

Сегодня, 11 ноября, оперативное совещание в правительстве региона началось с крупных кадровых изменений.

Фото: соцсети Максима Забелина

Фото: соцсети Максима Забелина

Руководитель администрации Радия Хабирова Максим Забелин покидает пост и с завтрашнего дня возглавит Минздрав Московской области.

Ранее Забелин возглавлял республиканский Минздрав и, по словам Хабирова, «принял решение вернуться в медицину».

Глава региона наградил Забелина орденом Салавата Юлаева за эффективный и добросовестный труд.

«Шесть лет, проведенные в Башкортостане, стали важной и насыщенной частью моей жизни. За это время я не только обзавелся новыми друзьями, но и приобрел бесценный опыт. Я искренне полюбил красоты башкирского края, его уникальную культуру и богатую историю», – прокомментировал Забелин уход с поста, поблагодарив коллег за работу.

Администрацию теперь возглавит Азат Бадранов, недавно вернувшийся с СВО. Он курировал вопросы внутренней политики, а также возглавлял комиссию по вопросам недропользования.

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