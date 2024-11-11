Пенсионеры Башкортостана могут посетить Самарканд по госпрограмме

На этой неделе, 15 ноября, стартует новый туристический этап «Башкирско-узбекское долголетие». В этот же день в путешествие отправится первая «серебряная» группа.

Длительность тура – три дня, он обойдется в 43 тыс. рублей, остальное доплачивает государство.

Путешествие включает перелет из Уфы в Самарканд и обратно, проживание, питание (завтраки), экскурсионную программу, страховку.

Туристы увидят главные достопримечательности Самарканда, попробуют национальную кухню и смогут самостоятельно прогуляться по городу в свободное время.

Выезды запланированы 15 и 29 ноября, а также 13 декабря. Принять участие в программе смогут 150 человек. Возраст – от 55 лет для женщин и от 60 лет для мужчин. Для поездки необходимо иметь действующий загранпаспорт. Зарегистрироваться можно тут.