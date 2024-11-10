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Снегодождь, опять снегодождь: погода в Уфе 11-15 ноября

С наступлением ноября хорошую погоду в Уфе будто отключили, но хотя бы морозов пока не предвидится. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфу солнце заглянет только в начале этой рабочей недели, зато осадки будут каждый день.

Понедельник, 11 ноября: до -2°, облачно с прояснениями, временами небольшой снег, в ночь на вторник – -7°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 12 ноября: до -1°, облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на среду – -3°, небольшой снег.

Среда, 13 ноября: до -1°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -7°, без осадков.

Четверг, 14 ноября: до -1°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на пятницу – -4°, без осадков.

Пятница, 15 ноября: до 0°, облачно, временами небольшой дождь со снегом, в ночь на субботу – -2°, временами снег.

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