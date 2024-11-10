Банк России внес 22 компании из Башкортостана в черный список

Речь идет прежде всего о черных кредиторах: они выдают займы, не имея на это разрешения регулятора. Всего за полгода Банк России вычислил 21 такую компанию в Башкортостане.

Среди них несколько комиссионных магазинов, которые выдавали займы под залог имущества. Также были выявлены компании, которые продолжали работать под вывесками микрокредитных организаций, хотя были исключены из реестра Банка России.

В Центробанке подчеркивают, что клиенты таких компаний всегда рискуют остаться без имущества или попасть в долговую кабалу. Микрокредитные компании могут начислять повышенные проценты по займам и агрессивно взыскивать долги, обращаясь к нелегальным коллекторам.

Еще одна компания, попавшая в список нежелательных организаций в этом году, – незаконный участник рынка ценных бумаг.