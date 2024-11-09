МЧС Башкортостана выпустило штормовое предупреждение

«10.11.2024 ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, ледяной дождь, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, метель, на дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер западный 9-14 м/с, ночью местами порывы 17-22 м/с, днем до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3°, +2°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках 500-1000 м, ночью и утром в дымке 2-4 км», – говорится в обращении службы.

Ветер до 22 м/с относится к категории «шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять небольшие повреждения, срывать плохо закрепленные конструкции.

МЧС рекомендует закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.