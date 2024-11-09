В Башкортостане продолжается рост цен на бензин

По состоянию на пятое ноября 2024 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 56,63 рубля за литр (+0,13 рубля за неделю);

– АИ-92 – 52,72 рубля за литр (+0,14 рубля);

– АИ-95 – 56,88 рубля за литр (+0,13 рубля);

– АИ-98 и выше – 79,82 рубля за литр (+0,03 рубля);

– дизельное топливо – 65,13 рубля за литр (+0,84 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (57,28 рубля за литр) и по России (59,19 рубля за литр).