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В Уфе перекроют улицу Максима Рыльского

Компания «БашРТС» предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: ООО «БашРТС»

Схема: ООО «БашРТС»

С 11 по 15 ноября 2024 года будет закрыта проезжая часть по улице Максима Рыльского от торгового павильона с адресом Юрия Гагарина, 35/1 в сторону жилого дома Максима Рыльского, 13.

В это время работники ООО «БашРТС» будут ремонтировать участок трубопровода. Всего компания запланировала в рамках инвестиционного проекта реконструкцию трубопроводов протяженностью 411,3 погонных метров.

Эти работы позволят повысить качество теплоснабжения и герметичность труб за счет применения пенополиуретановой изоляции, что приведет к снижению аварийности.

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