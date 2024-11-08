В Уфе перекроют улицу Максима Рыльского

С 11 по 15 ноября 2024 года будет закрыта проезжая часть по улице Максима Рыльского от торгового павильона с адресом Юрия Гагарина, 35/1 в сторону жилого дома Максима Рыльского, 13.

В это время работники ООО «БашРТС» будут ремонтировать участок трубопровода. Всего компания запланировала в рамках инвестиционного проекта реконструкцию трубопроводов протяженностью 411,3 погонных метров.

Эти работы позволят повысить качество теплоснабжения и герметичность труб за счет применения пенополиуретановой изоляции, что приведет к снижению аварийности.