Финансовый результат крупных компаний в Башкортостане снизился на 34,1%

Отделение федеральной службы государственной статистики обновило официальные статистические данные о финансовом состоянии организаций Башкортостана на первое сентября 2024 года.
Согласно отчету Башстата, за январь-август 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций республики в действующих ценах составил 241,4 млрд рублей или 65,9% к аналогичному периоду 2023 года.
Не учитывались субъекты малого предпринимательства, государственные учреждения и финансовые организации.
Наибольшая прибыль зафиксирована в:
обрабатывающих производствах – 157,7 млрд рублей (56,5% к январю-августу 2023 года);
торговле оптовой и розничной, ремонте транспорта – 33,7 млрд рублей (119,2%);
обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 16,3 млрд рублей (108,9%);
добыче полезных ископаемых – 8,4 млрд рублей (68,4%).
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