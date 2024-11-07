Финансовый результат крупных компаний в Башкортостане снизился на 34,1%

Согласно отчету Башстата, за январь-август 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций республики в действующих ценах составил 241,4 млрд рублей или 65,9% к аналогичному периоду 2023 года.

Не учитывались субъекты малого предпринимательства, государственные учреждения и финансовые организации.

Наибольшая прибыль зафиксирована в:

обрабатывающих производствах – 157,7 млрд рублей (56,5% к январю-августу 2023 года);

торговле оптовой и розничной, ремонте транспорта – 33,7 млрд рублей (119,2%);

обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 16,3 млрд рублей (108,9%);

добыче полезных ископаемых – 8,4 млрд рублей (68,4%).