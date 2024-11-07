Ремонт арочного моста в Уфе завершен на 48%

Об этом сегодня, седьмого ноября, в соцсетях сообщил исполняющий обязанности премьер-министра правительства Андрей Назаров.

«От графика не отстаем, сделано более 48% всех работ. Самое сложное – демонтаж старой арки – позади. Старые мостовые опоры решили сохранить, их усилили железобетонными конструкциями.

Изношенные части моста заменяются на цельные металлические. Всего укрупнили порядка 2000 тонн металлоконструкций, собрано 423 метра мостового перехода из 670.



Все работы по плану должны завершиться к осени следующего года. После капитального ремонта мост прослужит еще не менее 50 лет. Самое важное, что после ввода моста в эксплуатацию, в южном направлении будут функционировать 10 полос движения», – написал Назаров.