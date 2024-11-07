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Башкортостан занял 25 место в рейтинге регионов РФ по доступности аренды жилья

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по доступности аренды жилья в 2024 году. В нем учитывается доля семей с двумя детьми, которые могут позволить себе снять квартиру или дом.

Наибольшее количество таких семей оказалось в ЯНАО: даже несмотря на то, что для оплаты аренды жилья и повседневных расходов там требуется доход на уровне порядка 164,1 тыс. рублей в месяц, 71,2% семей могут себе это позволить.

Следом также идут северные регионы – ХМАО (129,7 тыс. рублей, 68,9% семей) и Магаданская область (175 тыс. рублей, 65%).

Башкортостан в рейтинге замыкает топ-25: месячные расходы семьи с двумя детьми оценили в 85,4 тыс. рублей, включая аренду жилья. Позволить себе это могут 51,8% семей.

Для сравнения, Москва на 38 месте (184,1 тыс. рублей, 48,6%), Челябинская область – на 33 (93,9 тыс. рублей, 49,2%), Татарстан – на восьмом (82 тыс. рублей, 61,2%).

В среднем по России – 109 тыс. рублей и 46% семей.

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