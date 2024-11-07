Стала известна судьба депутата из Башкортостана, пропавшего без вести после выполнения боевого задания

Сегодня, седьмого ноября, председатель Госсобрания Константин Толкачев сообщил о том, что Алексей Локотченко, наконец, вышел на связь.

«Удалось переговорить. С ним все порядке, жив-вздоров. Другой наш земляк, помощник депутата Рудольф Баимов, также находившийся на позиции в районе села Поречного Судженского района Курской области, получил минно-взрывную травму руки. Он доставлен в больницу, готовится к операции», – приводит слова Толкачева пресс-служба парламента.

Алексей Локотченко участвует в СВО с февраля 2024 года, служил в должности командира боевого артиллерийского расчета в интернациональной бригаде «Пятнашка», с недавнего времени назначен заместителем командира штурмового отряда.

Себе он взял позывной «Радий». Дважды ранен – весной и летом. Сумел восстановиться и вернуться в строй.