В Уфе ограничат движение транспорта на проспекте Салавата Юлаева и по Восточному выезду

Как сообщает мэрия, на транспортной развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улицы имени города Галле до 30 июня 2025 года продлено закрытие временного съезда, а также съездов №№ 5 и 6 в обоих направлениях.

Движение, как и прежде, будет осуществляться по другим съездам. Ограничение связано с устройством ливневой канализации.

Кроме того, как рассказали в Минтрансе, первого декабря на короткий период с 2.00 до 4.00 закроют движение по Восточному выезду по направлению из Уфы в сторону федеральной трассы М-5 «Урал».

Это ограничение связано с монтажом весогабаритных рамок. В обратном направлении движение будет осуществляться в штатном режиме.