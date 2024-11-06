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В Уфе ограничат движение транспорта на проспекте Салавата Юлаева и по Восточному выезду

Администрация Уфы и Минтранс Башкортостана предупреждают о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Как сообщает мэрия, на транспортной развязке проспекта Салавата Юлаева в створе улицы имени города Галле до 30 июня 2025 года продлено закрытие временного съезда, а также съездов №№ 5 и 6 в обоих направлениях.

Движение, как и прежде, будет осуществляться по другим съездам. Ограничение связано с устройством ливневой канализации.

Кроме того, как рассказали в Минтрансе, первого декабря на короткий период с 2.00 до 4.00 закроют движение по Восточному выезду по направлению из Уфы в сторону федеральной трассы М-5 «Урал».

Это ограничение связано с монтажом весогабаритных рамок. В обратном направлении движение будет осуществляться в штатном режиме.

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