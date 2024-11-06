Стало известно, долго ли продержатся сугробы в Уфе

Сегодня, шестого ноября, Уфу с утра завалило снегом, жители города встали в пробках по пути на работу и в школы.
Фото: администрация Уфы
По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни осадков в Уфе будет много.
В пятницу, восьмого ноября, днем потеплеет до 0° и снегопад сменится снегом с дождем. Далее до следующего понедельника установится плюсовая температура, так что, скорее всего, к концу выходных образовавшиеся сегодня сугробы растают.
Ранее мы приводили номера телефонов, по которым можно оставить заявку на уборку снега во всех районах города.
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