Стало известно, долго ли продержатся сугробы в Уфе

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни осадков в Уфе будет много.

В пятницу, восьмого ноября, днем потеплеет до 0° и снегопад сменится снегом с дождем. Далее до следующего понедельника установится плюсовая температура, так что, скорее всего, к концу выходных образовавшиеся сегодня сугробы растают.

Ранее мы приводили номера телефонов, по которым можно оставить заявку на уборку снега во всех районах города.