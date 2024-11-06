В Башкортостане построят мусоросортировочный комплекс, производства арматуры и труб

Минэкономразвития России включило ООО «БелЭко» в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Белебей».

Компания вложит более 220 млн рублей в создание предприятия по сбору и сортировке неопасных отходов, поступающих от жилых домов. Инвестор уже в 2025 году планирует запустить процесс сортировки ТКО, на проектную мощность обработки отходов до 100 тыс. тонн в год намерен выйти к 2029 году.

Кроме того, сразу два проекта, сопровождаемые региональной Корпорацией развития, включены в перечень приоритетных.

Первый – производство арматуры и металлического уголка. Его инициатором выступает компания «Уфимский вентиляторный завод», которая планирует вложить порядка 2,7 млрд рублей с созданием 105 новых рабочих мест.

Это будет производственный комплекс общей площадью более 15 тыс. кв. м в Орджоникидзевском районе Уфы. Предполагается, что завод будет производить не менее 60 тыс. тонн продукции ежегодно для обеспечения нужд компаний строительной отрасли Башкортостана.

Второй проект – производство холоднодеформированных бесшовных труб малого диаметра для нефтегазовых предприятий. Компания «Октябрьскхиммаш» намерена направить на реализацию инициативы 311 млн рублей и создать 30 новых рабочих мест.