В Уфе снесут павильон «Шавермы по-питерски»

Комиссия по выявлению самовольно установленных нестационарных торговых объектов спустя более чем 10 лет обнаружила, что торговые павильоны на остановке «Горсовет» установлены незаконно.
Фото: администрация Уфы
Как сообщает пресс-служба мэрии города, комиссия «вынесла предписания о демонтаже и перемещении самовольно размещенных нестационарных торговых объектов в добровольном порядке расположенных по адресу: г. Уфа, остановка общественного транспорта "Горсовет" четная и нечетная сторона по пр. Октября, рядом с домами №81 и №122».
Речь идет о павильонах Sun Rose и «Шавермы по-питерски», которые работают уже очень много лет.
По закону, если в течение 10 рабочих дней собственник добровольно не демонтирует свой НТО, то комиссия выносит решение о принудительном демонтаже объекта. После этого уполномоченный орган приступает к принудительному сносу.
Комментарии (0)