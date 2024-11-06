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В Уфе снесут павильон «Шавермы по-питерски»

Комиссия по выявлению самовольно установленных нестационарных торговых объектов спустя более чем 10 лет обнаружила, что торговые павильоны на остановке «Горсовет» установлены незаконно.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Как сообщает пресс-служба мэрии города, комиссия «вынесла предписания о демонтаже и перемещении самовольно размещенных нестационарных торговых объектов в добровольном порядке расположенных по адресу: г. Уфа, остановка общественного транспорта "Горсовет" четная и нечетная сторона по пр. Октября, рядом с домами №81 и №122».

Речь идет о павильонах Sun Rose и «Шавермы по-питерски», которые работают уже очень много лет.

По закону, если в течение 10 рабочих дней собственник добровольно не демонтирует свой НТО, то комиссия выносит решение о принудительном демонтаже объекта. После этого уполномоченный орган приступает к принудительному сносу.

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