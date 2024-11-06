В Уфе снесут павильон «Шавермы по-питерски»

Как сообщает пресс-служба мэрии города, комиссия «вынесла предписания о демонтаже и перемещении самовольно размещенных нестационарных торговых объектов в добровольном порядке расположенных по адресу: г. Уфа, остановка общественного транспорта "Горсовет" четная и нечетная сторона по пр. Октября, рядом с домами №81 и №122».

Речь идет о павильонах Sun Rose и «Шавермы по-питерски», которые работают уже очень много лет.

По закону, если в течение 10 рабочих дней собственник добровольно не демонтирует свой НТО, то комиссия выносит решение о принудительном демонтаже объекта. После этого уполномоченный орган приступает к принудительному сносу.